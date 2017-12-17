Вчера, 09:08

Проблема водоснабжения пока не решена. Жителей Самары просят сократить потребление воды

Планировалось возобновить водоснабжение Самары к концу воскресенья, 17 декабря. Но в ночь на понедельник, 18 декабря, ситуация повторилась из-за шуги снова замерз водозабор. Резервуар, через который осуществляется забор воды, из-за шуги пропускает всего 1,5 тысячи вместо восьми тысяч кубометров в час. Сегодня утром, на "оперативке" ио главы Владимир Василенко сказал:

"Такая ситуация у нас впервые. Лед на Волге пошел вниз и забил резервуар водозабора НФС-2. Этого удалось избежать на НФС-1, так как схема работы на ней несколько отличается. Шуга «убирается» за счет обратного хода воды".



В районе Ташкентской, Ново-Садовой, Советской Армии и Солнечной остается пониженное давление воды. Нормальное водоснабжение здесь восстановят к 11 часам утра. К жителям Зубчаниновки вода вернется после обеда. При необходимости в районы будут направлены бойлеры с водой.





Весной 2018 года на НФС-2 планируют провести работы, чтобы избежать повторения ситуации с блокированием водозабора льдом.

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