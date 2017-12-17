17 декабря 2017, 20:58

Планируемое время восстановления водоснабжения по штатной схеме 24:00 17 декабря.

ЦУКС Самара: Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Самаре.



17 декабря в 11:18 в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что в результате образования шуги в толще воды Волги, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции № 2 ООО «Самарские коммунальные системы», произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора (оголовки расположены на глубине 15 метров, около 500 метров от берега). Проведено переключение мощностей на насосно-фильтровальную станцию № 1. В результате увеличенного водозабора происходит частичное отключение (ограничение) потребителей в нескольких районах Самары.



Для очистки труб водозабора привлечены:



- водолазная группа ООО ПФ «Нептун-С» в составе 3 человек;

- водолазная группа ГКУ Самарской области «Поисково-спасательная служба» в составе 10 человек.



Для доставки водолазов к месту проведения работ привлечен теплоход «Портовый-13» АО «Самарский речной порт».



К месту направлена ОГ ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» в составе 3 человек, 1 единица техники.



В настоящее время восстановительные работы на станции завершаются.



Проводится поэтапное переключение потребителей на штатную схему водоснабжения. Планируемое время восстановления водоснабжения по штатной схеме 24:00 17 декабря.



К восстановительным работам привлечены 34 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России: 6 человек личного состава и 1 единица техники.



Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.

Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (831) 469-17-78, сообщает пресс-служба областного МЧС.

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