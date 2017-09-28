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Практически вся вода в Волге стала шугой. Забит водозабор на НФС 2
Как сообщают "Самарские коммунальные системы" в ночь на воскресенье на Волге произошло аномально редкое явление - вода перешла в твердое агрегатное состояние. Рыхлое скопление вещества, которое в нормальных условиях имеет жидкое состояние, называется шуга. Практически вся вода в Волге стала шугой.
Кристаллы льда на глубине 15 метров забили оголовки водозабора. В настоящее время на НФС-2 водолазы очищают от льда систему водозабора. Сколько уйдет времени на эти работы пока неизвестно. Горожан просят ограничить потребление холодной воды.
Уже сегодня утром в сотнях многоквартирных домов Кировского, Промышленного и других районов резко упал напор холодной воды.
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