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Дмитрий Рогозин ушел с поста председателя наблюдательного совета Самарского университета

15 декабря, в Москве, прошло заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета ВУЗа Дмитрий Рогозин. Также в нем приняли участие врио Губернатора Дмитрий Азаров, заместитель Министра образования и науки РФ Людмила Огородова и ректор университета Евгений Шахматов.

Главным вопросом повестки стали выборы нового председателя наблюдательного совета вуза. В соответствии с принятыми на уровне Правительства РФ системными решениями Дмитрий Рогозин сложил полномочия председателя. Дмитрий Азаров поблагодарил его за продуктивную работу в этой должности.

«Конечно, мы высказали сожаление, но решение Правительства безусловно подлежит исполнению. Дмитрий Олегович внес огромный вклад в развитие университета за то время, когда он возглавлял наблюдательный совет. При этом мы договорились, что Дмитрий Олегович продолжит сотрудничество с университетом, будет и в дальнейшем оказывать ему поддержку. Это очень важно».

Председателем наблюдательного совета по предложению Дмитрия Рогозина был единогласно выбран Олег Фролов. Олег Петрович является членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, возглавляя в ней Совет по космосу.

«Что не менее важно – он находится почти в ежедневном контакте с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Дмитрий Олегович выразил готовность подключаться в разрешении каких-то сложных ситуаций, оказания помощи университету. А значит, возможности коммуникации у вуза расширяются», - считает врио губернатора.

По предложению Олега Фролова на должность заместителя председателя наблюдательного совета был выбран Дмитрий Азаров. Работа первого лица региона в этой должности - традиционная практика для национально-исследовательского университета.

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