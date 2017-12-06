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К обсуждению проекта "Гагарин-центра" вернутся в январе 2018 года

В пятницу, 15 декабря в Москве прошло заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Заседание провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Рогозин. Также в нем приняли участие врио Губернатора самарской области Дмитрий Азаров, заместитель Министра образования и науки РФ Людмила Огородова и ректор университета Евгений Шахматов. 

Среди множества вопросов, наблюдательный совет, а частности, обсудил создание кампуса «Гагарин-центр». Пока проект остаётся лишь на стадии идеи и требует детальной проработки. Министерство образования РФ готово поддержать начинание, но только в случае представления проработанного плана реализации проекта. Дмитрий Азаров поручил ректору вуза провести серьёзную подготовку по данному вопросу. Совещание с Главой региона, посвященное созданию кампуса «Гагарин-центр», пройдет в январе 2018 года. 

Как сообщалось ранее, договор на проектирование "Гагарин-центра" был расторгнут в ноябре 2017 года.

 

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