Уголовное дело экс-директора гимназии №1 направили в суд
Зампрокурора Самарской области Андрей Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Картамышеву обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, в июне 2017 г. она получила от самарчанки часть взятки - 600 тысяч рублей (от общей суммы 800 тысяч) за зачисление двоих детей в гимназию.
Картамышеву задержали полицейские при получении оставшейся части денег - 200 тысяч рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.
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13 декабря 2017, 14:59
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