Строительство стадиона «Самара Арена» могут остановить на три месяца
Средне-Поволжское отделение Ростенхнадора требует приостановить деятельность «ПСО Казань» на 90 суток. Свои иски представители ведомства отправили в Арбитражный суд Самарской области.
"Специалисты Ростехнадзора указали подрядчикам на ряд недостатков на стадионе «Самара Арена». Но строители их не торопились устранять".
Напомним, что санкция по статье «Невыполнение в срок законного предписания надзорного органа» предусматривает в качестве минимального наказания штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Однако истцы требуют максимального наказания — приостановки деятельности на 3 месяца.
В свою очередь, генеральный подрядчик направил два встречных иска. Организация планирует оспорить привлечение к административной ответственности.
Фотография: Табурент
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