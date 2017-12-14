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С понедельника 23, 47 и 50 автобусы будут ходить по Ново-Садовой. На Ленина останется "двойка"

По сообщению пресс-службы горадминистрации, движение автобусных маршрутов №№ 23, 47, 50, 206, 297 будет осуществляться в обоих направлениях по Ново-Садовой (без заезда на проспект Ленина) с остановками «Площадь Сельского хозяйства», «Улица Первомайская – Технический университет», «Улица Осипенко (Станция метро «Алабинская»)», «Улица Челюскинцев».

Автобусы №№ 2, 11, 92 по-прежнему будут ездить по проспекту Ленина.

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