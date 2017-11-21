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Салават Щербаков победил в конкурсе на проект памятника создателям ракетно-космической техники

По сообщению пресс-службы администрации города, подведены итоги конкурса на лучший проект памятника покорителям космоса. Победителем конкурса стал академик Российской академии художеств Салават Щербаков - автор известных памятников князю Владимиру и оружейнику Калашникову.

Салават Щербаков представил композицию, в которую вошли фигуры основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова, директора Куйбышевского моторостроительного завода (ныне ОАО «Кузнецов») Леонида Чечени и Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 годы Виктора Лукачева и Виктора Литвинова, который возглавлял авиационный завод, где производили Ил-2, а впоследствии стал директором «ЦСКБ-Прогресс».

Второе место занял проект скульптора Карен Саркисова - автора памятника воеводе Засекину на набарежной Самары. Третье место - проект академика Российской академии художеств Андрея Ковальчука.





Памятник может быть установлен около музея "Самара космическая". Сроки установки пока не определены. На площадке перед музеем сейчас установлен памятник космонавту, известный как "космопупс".

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