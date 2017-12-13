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2427 заявления подано за 5 минут в школы и лицеи Самары

О начале записи сообщает в своем Фейсбуке пресс-секретарь Департамента нформационных технологий Владимир Силантьев:

"Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что электронная запись в первый класс в лицеи и гимназии Самары стартовала успешно. Все информационные системы работают штатно, пиковая нагрузка (10 секунд) на гигабитный канал связи составила 360 мегабит. За 5 минут было подано 2427 заявлений.

UPD: В настоящий момент система работает без сбоев в штатном режиме. На 9.10 зарегистрировано более 2600 заявлений".

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