2427 заявления подано за 5 минут в школы и лицеи Самары
О начале записи сообщает в своем Фейсбуке пресс-секретарь Департамента нформационных технологий Владимир Силантьев:
"Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что электронная запись в первый класс в лицеи и гимназии Самары стартовала успешно. Все информационные системы работают штатно, пиковая нагрузка (10 секунд) на гигабитный канал связи составила 360 мегабит. За 5 минут было подано 2427 заявлений.
UPD: В настоящий момент система работает без сбоев в штатном режиме. На 9.10 зарегистрировано более 2600 заявлений".
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