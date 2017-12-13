Горнолыжный комплекс "Красная Глинка" готовится к открытию
Горнолыжный комплекс "Красная глинка" определился с датой открытия своих склонов, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на официальном сайте ГЛК.
Техническое открытие комплекса состоится уже завтра, 16 декабря. Для этого подготовлены учебная и детская трассы.
К услугам гостей комплекса - кафе, инструкторский центр и прокат.
Сегодня продолжается подготовка к открытию пятой трассы. А торжественное открытие сезона намечено на 23 декабря. К этому времени должны подготовить 5, 2, 6 и детскую трассы. Остальные трассы администрация комплекса обещает открывать по факту готовности.
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