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Вместо гипермаркета на площади перед ДКиТ могут построить "Немов-центр"

В четверг, 14 декабря, Дмитрий Азаров посетил Тольятти. Одна из тем поездки - дальнейшая судьба центральной площади Автозаводского района, которая расположена напротив ДКиТ на улице Юбилейной.

В начале 2017 года территорию напротив ДКиТ оградили забором. Участок был передан в аренду СК "Евроальянс", которая планировала построить здесь гипермаркет.

Эти планы вызвали протест со стороны жителей Автограда. Для большинства горожан площадь является знаковым местом, важнейшим общественным пространством района.

По поручению Дмитрия Азарова решено перенести строительство гипермаркета на другую территорию, которую должны предложить городские власти.

"Раз компания учитывает общественное мнение, нужно находить решения, скомпенсировать потери, которые они понесли. Проговорите отдельно все варианты, где сеть гипермаркетов может разместиться. Думаю, здесь можно конструктивно все обсудить", - обратился Дмитрий Азаров к главе города Сергею Анташеву.

Остается открытым вопрос, дальнейшего использования площади. Одно из предложений - построить здесь гимнастический спортивный комплекс "Немов-центр". Но власти Автограда предлагают под его строительство другую площадку - около Дворца спорта в Автозаводском районе.

Мнение Дмитрия Азарова однозначно:

"Это место - знаковое для тольяттинцев. Если люди скажут, что участок должен использоваться под общественное пространство, то мы должны к ним прислушаться. Но если горожане не против строительства гимнастического центра, значит, его нужно возводить, с комплексным благоустройством прилегающей территории".

Строительный забор будет демонтирован, жители смогут вновь отдыхать на площади. На площади, к грядущему Новому году, поставят елку, соорудят ледовый городок и установят экран, где в новогоднюю ночь будут транслироваться поздравления президента страны и главы региона.

Дмитрий Азаров поручил Сергею Анташеву провести опрос общественного мнения, который определит дальнейшую судьбу центральной площади и гимнастического комплекса.

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