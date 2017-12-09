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Дмитрий Азаров: "Внимание президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса"

14 декабря, в эфире телеканала "ВАЗ ТВ", Дмитрий Азаров прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина.

"Это важнейшее событие, и я знаю, что абсолютное большинство людей интересовалось сегодня и вопросами, которые будут заданы президенту, и, конечно, ответами. Владимир Владимирович показывает открытость в своей работе на протяжении всех лет, когда он возглавляет и государство, и правительство. И сегодняшняя встреча с журналистами не стала исключением. Вы знаете, что часть вопросов, которые прозвучали, уже многие охарактеризовали как острые и неприятные. При этом мы с вами видели, что для президента все вопросы, которые интересуют людей, уместны, и по всем он дал очень четкие (этому надо учиться), понятные и очень точные с точки зрения действующего законодательства ответы", - сказал врио губернатора Дмитрий Азаров.

Особенно отметил Дмитрий Игоревич тему строительства стадиона, о котором на пресс-конференции упомянул Путин.

"Отставание, и значительное, было допущено в предыдущий период, был совершен целый ряд ошибок. Сегодня мы наверстываем упущенное и каждый день сокращаем срок отставания. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части ответственности не только регионального правительства и муниципалитетов, но и федеральных заказчиков. Напомню, стадион - все-таки объект федеральный. Но и там мы выстроили сегодня очень жесткий контроль за ежедневным планированием, а, главное, за ежедневным исполнением заданий. Был утвержден план-график, который сегодня исполняется. Уверен, что с задачей мы справимся. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым активным образом подключились нам в помощь министерства, правительство РФ в целом. Конечно, внимание президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал так же о том, что уже к 1 января 2018 года в Самарской области будут исполнены все майские указы президента РФ.

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