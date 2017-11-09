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Кто сменит Крыса Лютика? Крылья Советов объявили конкурс на новый символ клуба

Талисман впервые появится на «Самара Арене» в 2018 году в первом матче на новом стадионе.



Пресс-служба самарского футбольного клуба предлагает самарцам принять участие в создании нового символа клуба.

Свои рисунки, заявки и предложения необходимо отправлять на почту: press@ks-samara.com до 1 марта.

В заявках нужно указать имя персонажа, его описание и обоснование, почему именно этот талисман должен быть связан с «Крыльями».

В марте на официальных ресурсах клуба будет проведено голосование и подведение итогов конкурса. Авторы трех лучших работ получат ценные призы от «Крыльев Советов». Новый талисман клуба будет представлен на домашнем матче «Крыльев» на новом стадионе, во время первого матча, который пройдет 7 апреля 2018 года. «Крыльев Советов» играют с московской командой «Спартак-2».

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