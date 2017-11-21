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Может ли Саратов забрать себе "Рок над Волгой"? Спойлер: забрать - нет, а получить - да

Предложение провести фестиваль "Рок над Волгой" в Саратове выдвинул депутат Думы Саратовской области Иван Дзюбан на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи. По его словам, организаторы фестиваля, который раньше проводился в Самаре, ищут для него новую площадку. Глава комитета Виктория Бородянская сообщила, что этот вопрос будет проработан.

Новость об этом прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Ааров.

«Не отдадим», - написал Азаров в своем твиттере.

Может ли фестиваль переехать в Саратов? Или Казань, или Ульяновск?

Это вполне возможно. Так как организатор фестиваля и его юридический владелец - питерская компания NCA. Самарская область все это время просто "поддерживала" фестиваль и предоставляла площадку. В официальном ответе по проведению "Рока над Волгой" в 2015 году Министерство культуры Самарской области сообщает:

"В период с 2009 по 2013 годы Фестиваль проводился при поддержке Правительства Самарской области, по инициативе организаторов группы компаний «NСA». Предложений от организаторов о проведении на территории Самарской области Фестиваля в 2014 и 2015 годах в Правительство Самарской области не поступало. В случае направления группой компаний «NCA» предложений о проведении Фестиваля, обращение будет рассмотрено Правительством Самарской области в установленные сроки".

Таким образом, фестивалем распоряжается вовсе не Дмитрий Азаров, а питерская компания. И она вполне может выйти с "предложением о проведении фестиваля" к правительству любого региона, расположенного на Волге.

Фестиваль "Рок над Волгой" всего за несколько стал одним из главных туристических брендов региона. Фестиваль перестали проводить из-за негативного отношения Николая Меркушкина к рок-музыке в целом, и скандала вокруг выступления группы Rammstein.

Никаких достоверных сведений о возрождении фестиваля "Рок над Волгой" на территории Самарской губернии на сегодня, к сожалению, нет.

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