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Чаще всего самарцы в Яндексе искали информацию о деятельности ФБК Алексея Навального

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали наибольший интерес жителей Самарской области в 2017 году.

События в России и мире: Топ-10 местных событий: Вещи и явления: Женщины 1 Мария Максакова 2 Юлия Самойлова 3 Дана Борисова 4 Диана Шурыгина 5 Анастасия Шубская 6 Брижит Макрон 7 Равшана Куркова 8 Татьяна Тарасова 9 Наталья Шкулёва 10 Наталья Варлей Спорт: Фильмы: Мемы: Полный список предпочтений россиян в Сети здесь.

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