Чаще всего самарцы в Яндексе искали информацию о деятельности ФБК Алексея Навального
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали наибольший интерес жителей Самарской области в 2017 году.
События в России и мире:
Топ-10 местных событий:
1 Акция "Где родился, там и пригодился"
2 Назначение Дмитрия Азарова врио губернатора
3 Отставка губернатора Николая Меркушкина
4 Пожар на заводе "Куйбышевазот"
5 Митинги в Самаре
6 Концерт группы "Руки вверх" в Тольятти
7 Строительство стадиона "Самара Арена"
8 Гибель Ильи Бутовченко
9 Дело Сергея Рубакова
10 Конкурс "Мисс самарская полиция"
Вещи и явления:
1 Спиннер
2 Криптовалюта
3 Lada Vesta SW Cross
4 iPhone X
5 Samsung Galaxy S8
6 iPhone 8
7 Голосовой помощник Алиса
8 Рэп-баттлы
9 Обновленная Nokia 3310
10 Вирус Petya
Мужчины:
1 Мария Максакова
2 Юлия Самойлова
3 Дана Борисова
4 Диана Шурыгина
5 Анастасия Шубская
6 Брижит Макрон
7 Равшана Куркова
8 Татьяна Тарасова
9 Наталья Шкулёва
10 Наталья Варлей
Спорт:
1 Чемпионат мира по хоккею
2 Кубок конфедераций
3 Первенство ФНЛ
4 Чемпионат России по футболу
5 Чемпионат мира по футболу 2018
6 Бой Мейвезер — Макгрегор
7 Чемпионат КХЛ
8 Чемпионат и Кубок мира по биатлону
9 Бой Емельяненко — Митрион
10 Матч Россия — Испания (футбол)
Фильмы:
1 Оно
2 Гадкий я 3
3 Босс-молокосос
4 Форсаж 8
5 Викинг
6 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
7 Последний богатырь
8 Стражи Галактики. Часть 2
9 Притяжение
10 Трансформеры: Последний рыцарь
Мемы:
1 Эщкере
2 Ждун
3 Это фиаско, братан
4 Чевапчичи
5 Так, блэт
6 Хайп
7 Ave Maria! Deus Vult!
8 Винишко-тян
9 Пятнадцатый год
10 Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит
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1 Деятельность ФБК
2 Неполадки в сети "МегаФон"
3 "Синий кит" и группы смерти
4 Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
5 Скандал вокруг фильма "Матильда"
6 Теракт в Петербургском метрополитене
7 Эпидемия вируса Коксаки в Турции
8 Сильный шторм в Москве
9 Преследование рохинджа в Мьянме
10 Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
Деятельность Фонда Борьбы с Коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, занимает первое место только в Самарской области. В большинстве других регионов самым популярным событием и запросом являются "группы смерти" и "синий кит".