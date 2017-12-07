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Чаще всего самарцы в Яндексе искали информацию о деятельности ФБК Алексея Навального

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали наибольший интерес жителей Самарской области в 2017 году.

События в России и мире:

1 Деятельность ФБК
2 Неполадки в сети "МегаФон"
3 "Синий кит" и группы смерти
4 Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
5 Скандал вокруг фильма "Матильда"
6 Теракт в Петербургском метрополитене
7 Эпидемия вируса Коксаки в Турции
8 Сильный шторм в Москве
9 Преследование рохинджа в Мьянме
10 Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"   

Деятельность Фонда Борьбы с Коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, занимает первое место только в Самарской области. В большинстве других регионов самым популярным событием и запросом являются "группы смерти" и "синий кит".  

Топ-10 местных событий:

1 Акция "Где родился, там и пригодился"
2 Назначение Дмитрия Азарова врио губернатора
3 Отставка губернатора Николая Меркушкина
4 Пожар на заводе "Куйбышевазот"
5 Митинги в Самаре
6 Концерт группы "Руки вверх" в Тольятти
7 Строительство стадиона "Самара Арена"
8 Гибель Ильи Бутовченко
9 Дело Сергея Рубакова
10 Конкурс "Мисс самарская полиция"

Вещи и явления:

1 Спиннер
2 Криптовалюта
3 Lada Vesta SW Cross
4 iPhone X
5 Samsung Galaxy S8
6 iPhone 8
7 Голосовой помощник Алиса
8 Рэп-баттлы
9 Обновленная Nokia 3310
10 Вирус Petya 

Мужчины:

1 Дима Билан
2 Элджей (Алексей Узенюк)
3 Армен Джигарханян
4 Анатолий Пашинин
5 Андрей Малахов
6 Юрий Дудь
7 Билл Скарсгард
8 Кирилл Серебренников
9 Кит Харингтон
10 Дмитрий Борисов  
Женщины

1 Мария Максакова

2 Юлия Самойлова

3 Дана Борисова

4 Диана Шурыгина

5 Анастасия Шубская

6 Брижит Макрон

7 Равшана Куркова

8 Татьяна Тарасова

9 Наталья Шкулёва

10 Наталья Варлей

Спорт:

1 Чемпионат мира по хоккею
2 Кубок конфедераций
3 Первенство ФНЛ
4 Чемпионат России по футболу
5 Чемпионат мира по футболу 2018
6 Бой Мейвезер — Макгрегор
7 Чемпионат КХЛ
8 Чемпионат и Кубок мира по биатлону
9 Бой Емельяненко — Митрион
10 Матч Россия — Испания (футбол)

Фильмы:

1 Оно
2 Гадкий я 3
3 Босс-молокосос
4 Форсаж 8
5 Викинг
6 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
7 Последний богатырь
8  Стражи Галактики. Часть 2
9  Притяжение
10 Трансформеры: Последний рыцарь 

Мемы:

1 Эщкере
2 Ждун
3 Это фиаско, братан
4 Чевапчичи
5 Так, блэт
6 Хайп
7 Ave Maria! Deus Vult!
8 Винишко-тян
9 Пятнадцатый год
10 Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит

Полный список предпочтений россиян в Сети здесь.

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