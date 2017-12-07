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19-летний лихач, убивший женщину, получил всего 3,5 года поселения

17 апреля текущего года 19-летний парень на Volkswagen Polo уходил от погони ДПС по улице Гагарина. На пересечении улиц Гагарина и Карбышева лихач столкнулся с Lada Granta, стоявшей на светофоре. После удара Volkswagen отбросило на находившийся рядом Geely.

В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta, скончалась от полученных травм в машине "скорой помощи" . 20-летний водитель и еще двое пассажиров  машины попали в больницу. У погибшей остались двое детей.

Советский районный суд Самары вынес приговор 19-летнему виновнику ДТП. Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям: "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Суд приговорил виновника аварии к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. 

Цена человеческой жизни для лихача за рулем угнанной машины невелика. И это может быть жизнь любого из нас.

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