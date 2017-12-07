19-летний лихач, убивший женщину, получил всего 3,5 года поселения
17 апреля текущего года 19-летний парень на Volkswagen Polo уходил от погони ДПС по улице Гагарина. На пересечении улиц Гагарина и Карбышева лихач столкнулся с Lada Granta, стоявшей на светофоре. После удара Volkswagen отбросило на находившийся рядом Geely.
В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сидении Lada Granta, скончалась от полученных травм в машине "скорой помощи" . 20-летний водитель и еще двое пассажиров машины попали в больницу. У погибшей остались двое детей.
Советский районный суд Самары вынес приговор 19-летнему виновнику ДТП. Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям: "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Суд приговорил виновника аварии к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
Цена человеческой жизни для лихача за рулем угнанной машины невелика. И это может быть жизнь любого из нас.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 18:14
Подарки в Новокуйбышевске были неправильно маркированы подрядчиком - конфеты в подарках свежие
Комментариев: 0
|Метро стало первым в Самаре видом транспорта, где можно платить картой и часами
11 декабря 2017, 16:05
|Новый храм хотят строить в сквере Хлебной площади рядом с раскопками
10 декабря 2017, 09:40
|В Самаре почтили память Героев Отечества
7 декабря 2017, 16:04
|"Новенький" ВАЗ 2103, 38 лет стоявший в гараже, продают за 2 500 000 рублей
7 декабря 2017, 10:36