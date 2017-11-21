5
Лучший участковый области попался на взятке в 50 тысяч
Полицейский из Утевки Александр Вельматкин, по итогам 2016 года признанный лучшим участковым Самарской области, задержан при получении взятки.
15 ноября полицейский, находясь в своей машине, получил 50 тысяч рублей от местного предпринимателя. Деньги передавались за освобождение от административной ответственности и дальнейшее покровительство.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вельматкин полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде.
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сообщил, что участковый (кто бы сомневался!) был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам в ноябре этого года.
Задержание произошло накануне Дня участкового уполномоченного полиции, отмечающегося 17 ноября. Вероятно, именно из-за этого Вельматкин не поехал в Москву на финал Всероссийского конкурса "Народный участковый".
До инцидента ГУ МВД активно продвигало Вельматкина на сайте управления и в региональных СМИ, призывая голосовать за него как за претендента на победу в федеральном конкурсе. Сейчас публикации с сайта полицейского управления удалены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
1 декабря 2017, 22:22
Банк Махлая помогал Кадырову выводить капиталы?
Комментариев: 0
|Увольнения в прямом эфире. В отставку "ушли" главы Безенчукского района и села Рождествено
28 ноября 2017, 22:03
|Вступил в законную силу приговор суда по делу Реймера
27 ноября 2017, 16:54
|Главу Кошек будут судить за покушение на мошенничество
23 ноября 2017, 12:28
|Наталью Умярову перевели в колонию-поселение
21 ноября 2017, 23:14