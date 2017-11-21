Вчера, 14:59

Лучший участковый области попался на взятке в 50 тысяч

Полицейский из Утевки Александр Вельматкин, по итогам 2016 года признанный лучшим участковым Самарской области, задержан при получении взятки.

15 ноября полицейский, находясь в своей машине, получил 50 тысяч рублей от местного предпринимателя. Деньги передавались за освобождение от административной ответственности и дальнейшее покровительство.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вельматкин полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сообщил, что участковый (кто бы сомневался!) был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам в ноябре этого года.

Задержание произошло накануне Дня участкового уполномоченного полиции, отмечающегося 17 ноября. Вероятно, именно из-за этого Вельматкин не поехал в Москву на финал Всероссийского конкурса "Народный участковый".

До инцидента ГУ МВД активно продвигало Вельматкина на сайте управления и в региональных СМИ, призывая голосовать за него как за претендента на победу в федеральном конкурсе. Сейчас публикации с сайта полицейского управления удалены.

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