Вчера, 11:46

В Самаре прошел форум общественного самоуправления

Во вторник, 12 декабря, в День Конституции, в самарском универсальном комплексе "МТЛ Арена" состоялся форум общественного самоуправления, собравший руководителей общественных советов со всего региона, сообщает сайт правительства региона. В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Работе по развитию местного самоуправления уделяется приоритетное внимание на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости максимально приблизить власть к народу, сделать ее близкой, "на расстоянии вытянутой руки" — понятной и открытой людям.

По словам главы региона, сегодня 90% проблем, с которыми граждане обращаются в адрес президента, могут быть решены на местном уровне. В Самарской области механизмы общественного взаимодействия и контроля существуют достаточно давно — они успешны в Самаре, Новокуйбышевске и ряде сельских поселений. Удачным можно признать опыт работы ТОСов в областной столице. Сегодня многие руководители ТОСов работают в общественных советах микрорайонов.

Всего на территории региона создано 1463 ОСМ, из них — 255 в Самаре и 85 в Тольятти. Миссия общественных советов микрорайона — выстраивать взаимодействие власти и граждан по самому широкому кругу вопросов. Это приемка работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, контроль деятельности управляющих компаний, повышение уровня безопасности и работа с молодежью.

Со многими участниками мероприятия глава региона знаком со времени, когда занимал пост мэра Самары. Тогда Дмитрий Азаров часто встречался с активными гражданами во дворах и на проблемных объектах. Благодаря неравнодушному, хозяйственному отношению самих людей удавалось решить ряд сложных задач. Непосредственное участие люди принимали в разработке и реализации городской программы "Двор, в котором мы живем", ставшей прообразом федерального проекта "Комфортная городская среда".

В этом году при поддержке тогда еще сенатора Дмитрия Азарова Самарской области удалось включиться в программу и получить беспрецедентную поддержку федерального центра. Всего на мероприятия программы в 2017 году заложено 1,5 млрд рублей. Однако не везде федеральная программа реализована грамотно: зачастую чиновники не советовались с людьми, не учитывали их реальные потребности. Самые большие проблемы — в областном центре, в ряде случаев активистам ОСМ приходилось лично контролировать работу подрядчиков.

"В ходе работы выяснилось, что в смете не заложено устройство парковочных мест. Людям это не понравилось, и мне пришлось остановить работы на две недели. Решили вопрос, и работы возобновились, люди были рады, они поверили, что мы что-то можем, и власть нас слышит", — рассказала председатель координационного совета микрорайона № 23 Кировского района Самары Ольга Марьяненко.

Есть и позитивные примеры реализации федеральной программы. С задачами успешно справились многие муниципалитеты, действенная схема общественного участия была выстроена в Тольятти. По всем дворам в Автограде было проведено обсуждение проектов благоустройства, обнародованы эскизные проекты. В дальнейшем приемка работ проходила с участием активных граждан и ОСМ.



В 2018 году программа будет реализована по принципам открытости и публичности. На форуме Дмитрий Азаров рассказал об идее проведения референдума, в ходе которого сами жители смогут проголосовать за благоустройство той или иной территории. Глава региона подчеркнул: даже если люди выберут территории, которых не было в проекте изначально, отремонтируют именно их.

Участники форума отметили: работа в общественных советах похожа на волонтерскую. 2018 год, объявленный президентом Годом добровольца и волонтёра — это также год активных граждан.

Ещё одна важная задача, к которой готовы подключиться общественники — информирование людей о предстоящих выборах в 2018 году. В частности — рассказать людям о важнейших изменениях в законодательстве, позволяющих людям голосовать по месту пребывания, а не прописки. Общественные советы микрорайонов помогут избиркомам рассказать об этом гражданам.

В завершение мероприятия глава региона подчеркнул: взаимодействие правительства Самарской области и лично гГубернатора с активистами ОСМ будет системным. Этот общественный институт должен и будет развиваться на территории региона.



"Активные, неравнодушные люди всегда могут рассчитывать на мою поддержку", — заверил Дмитрий Азаров.

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