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Школьникам Новокуйбышевска выдали прошлогодние подарки к Новому году

Прокуратура Новокуйбышевска ведет проверку по факту публикации информации в СМИ о просроченных подарках, выданных детям в школе № 20. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По итогам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщили в прокуратуре.

Информация о том, что дети получили новогодние подарки, срок годности которых закончился еще 15 февраля 2017 г., появилась 12 декабря в соцсетях и СМИ. Фотографии с коробкой, на которой размещены новогоднее поздравление и состав содержимого, а также срок годности, прилагались к сообщению.

Информация об инциденте дошла также до врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В твиттере он пообещал разобраться в этом вопросе. "Если это правда - здесь состав для уголовного дела. Мне нужна ясность", - написал он.

За комментарием по инциденту корреспондент Волга Ньюс обратилась к директору школы №20 Ольге Бесединой. Однако голос на том конце провода сообщил, что Ольга Ивановна занята, в школе идет проверка. Какая проверка, собеседница не уточнила.

По словам родителей учеников школы №20, сегодня детям также раздавали подарки, но спустя несколько уроков собрали обратно, объяснив: "Подарки перепутали, это не вам. Ваши раздадим позже".

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