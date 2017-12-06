Вчера, 23:37

Дмитрий Азаров вручил государственные награды накануне Дня конституции

В понедельник, 11 декабря, состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области, приуроченная к важнейшему государственному празднику - Дню конституции. Лучшие специалисты региона поручили награды из рук врио губернатора Дмитрия Азарова, сообщает Волга Ньюс.

В приветственной речи глава региона поблагодарил присутствующих за их неоценимый вклад в развитие губернии: "Сегодня мы награждаем людей, которые трудятся в самых разных сферах, обеспечивая поступательное развитие Самарской области. Рабочие, ученые, работники промышленных предприятий, здравоохранения, работники сферы культуры - все вы составляете золотой фонд Самарской области. Своим трудом, своими принципами вы закладываете прочный фундамент для наших сегодняшних и будущих побед".

В этот день более 40 человек получили различные награды как национального, так и регионального значения. Так, завкафедрой СГСХА Хамидулла Баймишев стал кавалером Ордена Почета, а начальник производства дирекции по производственной логистике ПАО "АвтоВАЗ" Сергей Лукьянов получил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.



Хореограф детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Вера Богуш, получая звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", пожелала всем присутствующим в зале оптимизма и энергии: "Пусть эти награды приумножат ваши силы для работы на благо нашей потрясающей губернии".



Заведующий кафедрой СамГТУ Владимир Никитин, теперь "Заслуженный работник высшего профессионального образования", отработавший 40 лет в университете, пригласил Дмитрия Азарова посетить уникальный Центр литейных технологии, таких в России всего два (второй - в Московском Институте стали и сплавов).

Церемония вручения наград продолжалась более часа. После торжественной части встреча продолжилась в неформальной обстановке.

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