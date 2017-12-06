Вчера, 22:35

На должность главы Самары претендуют уже две женщины

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары подала документы Екатерина Бородай, сообщает Волга Ньюс.

О претенденте известно, что она является заместителем директора ООО "Институт технологии и развития" (деятельность по дополнительному профессиональному образованию), а также консультантом самарского рекламно-развлекательного журнала "Смр.Собака.ru".

По данным ИАС Seldon.Basis, Екатерина Бородай также является совладелицей ООО "Альтера Парс" (деятельность информационных агентств). Директором и другим совладельцем этой организации выступает небезызвестный Андрей Зуев, в 2015 г. осужденный за мошенничество в особо крупном размере, в результате которого у Роснефти было похищено 106 млн рублей.

Ранее Екатерина Бородай фигурировала в СМИ как генеральный директор частного клуба Altera Pars.

Напомним, на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары всего подано уже 13 заявок. Первой женщиной, подавшей заявку, стала финансовый директор АО "Торговый дом "СамараСнабПодшипник" Людмила Голованова. Документы на конкурс принимаются до 18 декабря (включительно). Конкурс планируется провести 20-22 декабря.

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