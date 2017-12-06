Вчера, 16:23

Слесарь-сборщик ракетных двигателей хочет стать сити-менеджером Самары

Утром 11 декабря документы на конкурс сдали 26-летний слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО "Кузнецов" Валентин Сульянов и 53-летний ветеран МВД РФ Виталий Копылов, сообщает areasam.ru.

Напомним, прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.

После этого комиссия, которую возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, отберет самых достойных претендентов, из которых депутаты гордумы выберут нового сити-менеджера Самары.

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