Слесарь-сборщик ракетных двигателей хочет стать сити-менеджером Самары
Утром 11 декабря документы на конкурс сдали 26-летний слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО "Кузнецов" Валентин Сульянов и 53-летний ветеран МВД РФ Виталий Копылов, сообщает areasam.ru.
Напомним, прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.
После этого комиссия, которую возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, отберет самых достойных претендентов, из которых депутаты гордумы выберут нового сити-менеджера Самары.
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