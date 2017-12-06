Главное за сегодня: 
За окном: -2, завтра: -2
 Вчера, 16:23 
Рейтинг: 0 
Слесарь-сборщик ракетных двигателей хочет стать сити-менеджером Самары

Утром 11 декабря документы на конкурс сдали 26-летний слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО "Кузнецов" Валентин Сульянов и 53-летний ветеран МВД РФ Виталий Копылов, сообщает areasam.ru.

Напомним, прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.

После этого комиссия, которую возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, отберет самых достойных претендентов, из которых депутаты гордумы выберут нового сити-менеджера Самары.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios