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Метро стало первым в Самаре видом транспорта, где можно платить картой и часами

Теперь  в заплатить за вход в самарском метро можно бесконтактными способами. Поддерживаются все устройства, использующие технологию бесконтактной оплаты (часы, смартфоны и т.д.).

Оплатить проезд бесконтактным способом можно на турникетах со специальными наклейками. Апгрейд самарского метро сделан к Чемпионату. Однако, необходимость перевода общественного транспорта на бесконтактные способы оплаты возникла давно.

 

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