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Новый храм хотят строить в сквере Хлебной площади рядом с раскопками

Власти Самары предоставили Русской православной церкви разрешение на застройку участка площадью более пяти тысяч квадратных метров на Хлебной площади. Здесь построить храм Преображения господня.

Храм планируют построить между раскопками крепости Самара, которые с большими перерывами ведутся уже пять лет и уже существующим деревянным храмом Преображения. Будет ли демонтировано это здание, построенное всего несколько лет назад по проекту архитектора Харитонова, к сожалению, неизвестно.

Перспектива строительства храма вызвала у многих горожан негативные эмоции. В частности в связи с тем, что РПЦ планирует построить новую церковь, но при этом остается безучастна к перспективе застройки жильем тех мест, где располагались реальные исторические первые церкви Самары. Сейчас большую часть этой территории занимает площадка завода Клапанов, где ведется интенсивная подготовка к застройке участка.

Общественность обращалась с письмом к Дмитрию Азарову. Была проинформирована о ситуации Епархия. Однако, ни власти, ни церковь не принимают деятельного участия в решении этого вопроса, напрямую связанного с реальной исторической памятью и самарским патриотизмом.

Вместо этого происходит аккуратная подмена - в РПЦ говорят о желании «возродить святыню этого уголка Самары». Но место, которое сейчас называют Хлебной площадью во времена строительства первых храмов называли Полицейской площадью, а Хлебная площадь как раз и находилась на месте завода Клапанов.

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