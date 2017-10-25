Вчера, 17:23

Кто приедет в Самару на Чемпионат мира? Представляем семь сборных гостей

Прошла жеребьевка и теперь нам точно известно, кто же прибудет в Самару на игры чемпионата мира по футболу. Представляем Вам наших гостей. Пора готовиться к их приезду. Добро пожаловать в Самару!

УРУГВАЙ

Маленькое государство на юге Южной Америки. Уругвай получил своё название в честь одноименной реки, название которой, в свою очередь, происходит из языка индейцев гуарани — «река разноцветных птиц». Испанцы высадились здесь в 1515 году, а независимость Уругвай получил только в 1825 году. Сейчас страна одна из наиболее экономически развитых в Южной Америке. Основа экспорта — продукция животноводства и сельского хозяйства. Столица — Монтевидео. Уругвай — республика. Здесь легализованы однополые браки и марихуана.

Население

3,5 миллиона человек. Примерно как в Самарской области.

Язык

Испанский

Достижения

Уругвай — самая заслуженная сборная из всех, что выступят в Самаре в групповом турнире. Уругвай дважды был чемпионом мира по футболу, в том числе на самом первом чемпионате в 1930 году. Дважды побеждали уругвайцы на Олимпийских играх — в 1924 и 1928 годах. 15 побед в Кубке Америки! Уругвай самая маленькая страна, когда-либо побеждавшая на чемпионате мира по футболу.

Сборная

Сборная Уругвая, наряду с Россией, — форвард в своей группе. Две главные звезды уругвайской команды — форвард испанской «Барселоны» Луис Суарес и нападающий французского ПСЖ Эдисон Кавани. На их персональном счету 15 из 32 забитых мячей в отборочном турнире. Россия имеет хорошую статистику в матчах с Уругваем, но последняя товарищеская игра в 2012 году закончилась вничью — 1:1.

Тренер

70-летний Оскар Табарес руководит сборной Уругвая уже 11 лет. Он прикован к инвалидной коляске редкой болезнью, но это не мешает ему руководить сборной железной рукой.

Прозвище сборной

«Небесные олимпийцы»

Болельщики

Со сборной Уругвая ездит немного болельщиков. Страна маленькая, да и ехать далеко. Но пару тысяч уругвайцев в Самаре все-таки можно ждать.

АВСТРАЛИЯ

Не страна, а целый материк. Так что сборная Австралии — это сборная целого материка. Европейцы попали в Австралию в XVII веке и до начала XX века это была английская колония. Австралия занимает шестое место по площади и 12 место по экономике среди стран мира.

Население

24 миллиона человек.





Язык





Английский.

Достижения

В рейтинге ФИФА Австралия занимает 45 место. Из-за огромной разницы в профессиональном уровне с другими странами Океании австралийцы играют в азиатской зоне ФИФА, и в 2015 году стали сильнейшей сборной Азии. На чемпионатах максимальным достижением стал выход в четвертьфинал в 2006 году.

Сборная

Австралийцы, прежде чем попасть на ЧМ, пролетели 250 000 километров. Они сыграли в общей сложности 22 матча. Выход из стыковки достался нелегко — был обыгран Гондурас.

Тренер

Анге Постекоглу — австралиец греческого происхождения, привел команду к ЧМ, но сам ушел с поста неделю назад.

Прозвище сборной

Socceroos — образовано от soccer + kangaroos.

Болельщики

Австралия — страна далекая, но не бедная. Поэ- тому в Самаре можно запросто ожидать австралийского десанта тысяч на пять-семь веселых «соккеру», чьи предки, в основном, были английскими бандитами.

КОЛУМБИЯ

Известная на весь мир своей мафией и наркокартелями, Колумбия до сих пор остается довольно бедной страной, но последние годы наряду с экспортом угля и кофе, а также нелегальным экспортом кокаина в стране бурно развивается промышленность и технологии. А кокаин местные жители и не пробовали никогда — они просто жуют листья коки с раннего детства.

Население

48 миллионов человек.

Язык





Испанский.





Достижения





Самое высокое достижение колумбийской сборной в ЧМ — это выход в четвертьфинал в 2010 году. Несмотря на южноамериканское происхождение, сборная Колумбии никогда не блистала, и только однажды завоевывала Кубок Америки. Зато местному футболу долго покровительствовал сам Пабло Эскобар.





Сборная





В сборной много сильных легионеров, играющих повсюду от Англии до Китая, а в рейтинге ФИФА команда занимает неожиданно высокое 13 место.









Тренер





Хосе Пекерман. По происхождению — потомок украинских евреев, по паспорту — аргентинец. Тренировал «молодежку» в Аргентине удачно и нацио- нальную сборную — не очень.





Прозвище сборной





Los Cafeteros, что по-русски будет звучать как «кофейщики». Болельщики

Страшно даже подумать, у кого в бедной Колумбии хватит денег, чтобы доехать и поболеть за сборную в Самаре. Но если серьезно, то ждать в Самаре больше тысячи колумбийцев, наверное, не стоит. СЕРБИЯ



Братья наши славяне. Из всех стран, представленных в Самаре, это наши самые близкие и родные. Страна получила независимость только в 1878 году, после Второй мировой входила в состав Югославии. Сейчас — небольшое европейское государство с небогатой по европейским меркам жизнью. Население

7 миллионов человек.

Язык

Сербский

Достижения

Собственных достижений у сборной Сербии нет, так как до 2003 года существовала сборная Югославии, одна из сильнейших в Восточной Европе.

Сборная

Сербы занимают 42 место в квалификации ФИФА. В сборной немало сильных легионеров, но как сербы сыграют на ЧМ, сложно даже предполо- жить. Дальше группы они пока не выходили.



Тренер

Младен Крстаич — новый тренер сборной, он играл в европейских клубах и считается одним из лучших сербских футболистов. Его тренерские успхи пока впереди. Прозвище сборной

«Белые орлы». Болельщики

Болельщики сборной Сербии, несмотря на недолгое существование сборной, уже успели отметиться — на их счету отмена отборочного матча чемпионата Европы 2012 года со сборной Италии и отмена матча против Албании в 2016 году. В Самару, учитывая безвизовый режим между странами, могут приехать до 10 тысяч болельщиков. ДАНИЯ



Датское королевство — небольшое государство на Севере Европы. Одна из самых богатых стран мира, в древности — один из главных оплотов викингов. Слово "датчанин" долго было в Европе символом храбрости, жадности и жестокости. Население

5,7 миллиона человек. Язык

Датский. Достижения

Сборная Дании — одна из старейших и сильнейших в Европе. Высшее достижение — победа в чемпионате континента в 1992 году. В 80-х сборная Дании под прозвищем «датский динамит» под руководством Лаудрупа гремела на весь мир, но наибольшего успеха добилась при его брате, выйдя в 1998 году в одну четвертую ЧМ во Франции. Сборная

Занимает 12 место в рейтинге ФИФА. Основная масса игроков, которых вызывали в сборную в 2017 году, — легионеры. Примерно пополам - из английских и немецких клубов. Тренер

Бывший игрок сборной Норвегии и тренер той же сборной Оге Харейде возглавляет тренерский штаб датчан. Оге Харейде в качестве тренера выигрывал национальные чемпионаты во всех континентальных скандинавских странах — в Швеции с «Хельсингборгом» и «Мальмё», в Дании с «Брённбю» и в своей родной Норвегии с «Русенборг». Прозвище сборной

«Датский динамит» и «Алая гвардия».

Болельщики Датские болельщики именуют себя «рулиганы» — от датского слова rool — тихие и hooligans — хулиганы. Это самые тихие и спокойные болельщики Европы, но как раз датчан может приехать много — им недалеко и страна богатая. Общее число «рулига- нов» в Самаре может достигнуть десяти тысяч.

КОСТА-РИКА



Маленькое государство в Центральной Америке, в котором живет преимущественно "белое" население. Индейцев уничтожили еще испанцы. Страна живет туризмом, сельским хозяйством и производством электроники, занимая 2-е место по уровню жизни среди государств региона.

Население

4,8 миллиона человек. Язык

Испанский.

Достижения





Коста-Рика участвует в чемпионатах с 1990 года, но всем запомнилось выступление команды в 2014 году, когда костариканцы вышли из группы, где было три (!) чемпиона мира — Италия, Уругвай и Англия. Коста-Рика переиграла Уругвай и Италию. В 1/8 финала Коста-Рика по пенальти победила сборную Греции. И только голландцы, тоже по пенальти, но переиграли костариканцев.

Сборная





Сейчас сборная Коста-Рики занимает невероятно высокую позицию в рейтинге ФИФА — 26 место в мире. В составе сборной много игроков, выступающих в родном чемпионате, а также легионеров, выступающих в США. Капитан сборной Брайан Руис сейчас играет за «Спортинг».









Прозвище сборной



Los Ticos — сами костариканцы называют себя tico — отсюда и прозвище сборной, которое еще можно перевести как «шины».





Болельщики





До Самары из далекой американской страны вряд ли доедет больше одной-двух тысяч болельщиков.





СЕНЕГАЛ





Небольшая страна в экваториальной Африке, Сенегал относится к одной из слабо- развитых стран мира. Подавляющее большинство населения работает в сельском хозяйстве, распространено рыболовство. Столица Сенегала — Дакар — известна всему миру прежде всего, как конечный пункт знаменитого ралли «Париж-Дакар».





Население





13 миллионов человек.





Язык





Французский.





Достижения





Наибольший успех сенегальского футбола и все- го спорта в стране — это выход в четвертьфинал ЧМ 2002 года. С первой же попытки сенегальцы вышли из группы и стали сенсацией чемпионата. В своём первом матче сенегальцы со счётом 1:0 переиграли действующих чемпионов мира — сборную Франции. Далее Сенегал сыграл вничью со сборными Дании (1:1) и Уругвая (3:3) и вышел со второго места в группе в 1/8 финала, где переиграли сборную Швеции 2:1. В 1/4 финала «сенегальская сказка» закончилась поражением от сборной Турции в добавочное время 0:1.





Сборная





Несмотря на то, что после 2002 года Сенегал не смог повторить собственного успеха, сборная имеет мощный состав и хорошие амбиции. Большинство игроков сборной, по традиции, играют в клубах метрополии, во Франции. Но есть и легионеры из Гер- мании, США, Италии и даже Турции.





Тренер





Алью Сиссе, главный тренер сенегальцев, в свое время так же немало играл за французские клубы. И был капитаном в том самом сенсационном составе сборной 2002 года.

Прозвище сборной



«Львы Туаранга». Хотя настоящих львов в местной саванне сейчас не осталось.

Болельщики





Учитывая бедность и отдаленность страны, сложно сказать, какое число болельщиков приедет в Самару, возможно, несколько сотен.

Легендарный матч повторится в Самаре?





Честно говоря, после результатов жеребьевки многие болельщики в Самаре испытали даже разочарование. Мол, с такими командами можно было и «Металлургом» обойтись!

Конечно, очень хочется увидеть по-настоящему великие команды. И такой шанс у Самары есть! Большие надежды поклонники футбола в Самаре возлагают на 1/8 финала, которая состоится на «Самара-Арене» 2 июля. Встретится команда, занявшая первое место в группе «Е» (Бразилия-Швейцария-Коста-Рика-Сербия), с командой, занявшей второе место в группе «F» (Германия-Мексика-Швеция-Южная Корея). Расстановка сил такова, что в группе «Е» с очень высокой вероятностью победят бразильцы. Кто займет второе место в группе «F», предсказать не возьмется никто, но есть шанс, что вторыми окажутся шведы.

И тогда в Самаре пройдет своеобразный ремейк знаменитого матча 60-летней давности, когда в финале чемпионата мира в Стокгольме встретились эти две сборные. Бразильцы выиграли 5:2. И это был первый звездный час юного Пеле. А сам матч по красоте и драматизму до сих пор считается одним из лучших в истории футбола.

Сборные сегодня другие, но посмотреть на такой матч не откажется никто! И сам Пеле - герой того самого матча, наверняка приедет посмотреть на игру Бразилия-Швеция с трибуны стадиона "Самара Арена".

Есть и другие варианты — Германия-Бразилия или Мексика-Бразилия — наверняка такие матчи запомнятся самарским болельщикам надолго. Если, конечно, произойдут. Тем и прекрасен футбол — каждый чемпионат преподносит сюрпризы, и будем надеяться, что на ЧМ-2018 один из таких сюрпризов случится в Самаре, и наш город войдет в историю мирового футбола.

Источник: газета "Кошелев-проект" № 31





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