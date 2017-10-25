Вчера, 17:06
Первый официальный матч на «Самара Арене» пройдет 7 апреля. «Крылья Советов» : «Спартак-2»
Первый официальный матч на «Самара Арене» пройдет 7 апреля. «Крылья Советов» : «Спартак-2»
Первый официальный матч на стадионе «Самара Арена» пройдет 7 апреля 2018 года, сообщает правительство Самарской области.
В первом матче на новом стадионе «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком-2».
28 апреля состоится игра между «Крыльями» и воронежским «Факелом». А 6 мая самарцы проведут матч с «Кубанью» из Краснодара.
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