Поздравление врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем Героев Отечества
Уважаемые жители Самарской области! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!
Вся многовековая история Российского государства – это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного служения Родине. И сегодня мы чествуем людей, чьи фронтовые подвиги или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия.
В разные годы этого звания удостаивались люди всех возрастов, профессий, национальностей. Их объединяет одно - готовность отстаивать и защищать интересы нашего государства, хранить верность родной земле и традициям нашего народа, с честью исполнять свой воинский, служебный и гражданский долг.
Великие поступки всегда совершались не ради наград или славы, но ради торжества добра и справедливости, ради мирной жизни будущих поколений. Этому нас учат подвиги солдат Великой Отечественной войны и наших современников - ветеранов локальных войн, кадровых военных, работников силовых ведомств.
Обращаясь к вам, героям дня сегодняшнего, выражаю сердечную благодарность за все, что вы сделали для Самарской области и всей России. Своими деяниями вы приумножаете силу и славу нашей Родины. Не сомневаюсь, что молодежь, вдохновленная вашим примером, достойно продолжит заложенные вами героические традиции.
От всей души желаю всем жителям губернии здоровья, благополучия, мира и добра!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров
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