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Владимир Кошелев признан "Коммерсантом года"

7 декабря состоялась церемония вручения премии "Коммерсантъ года" по версии редакции одноименного делового издания. Победителем стал Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "Кошелев".

Диплом и почётный знак Владимиру Кошелеву вручил Александр Кобенко, врио вице-губернатора — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

В 2017 году Корпорацией "Кошелев" построено ~300 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 350 мест. Готовится открытие двух школ, по 1360 мест каждая, и еще двух детских садов на 700 мест.

Владимир Кошелев занимает должность сопредседателя комитета по строительству "Деловой России". Он стал инициатором Форума региональных строителей в Москве, прошедшего 1 декабря, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень. Форум собрал 400 строительных компаний из 51 региона.

Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "Кошелев":

"Мы хотим опыт нашей работы распространить по всей стране, чтобы как можно больше людей смогли приобрести качественное жилье по доступной цене. Мы уже сдали миллионы квадратных метров жилья, ввели в эксплуатацию значимые объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Более 100 тысяч человек, почти каждый десятый житель Самары живет в квартирах, построенных силами корпорации".

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