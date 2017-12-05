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В Самаре почтили память Героев Отечества
В четверг, 7 декабря, в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине и Вечного огня прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества. Венок в память погибших защитников Отечества возложил врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает Волга Ньюс.
"Вся многовековая история Российского государства - это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного служения Родине. И сегодня мы чествуем людей, чьи фронтовые подвиги или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия", - поздравил Героев Отечества глава региона.
Почтить павших защитников Отечества пришли сотни людей: ветераны, родственники участников Великой Отечественной, руководители региона. Много на площади Славы в этот день было и молодежи.
День героев - это именно то событие, которое символизирует связь поколений. "Я рад, что в нашей стране, в Самарской области так широко отмечается эта памятная дата. Такие мероприятия положительно влияют на воспитание молодого поколения, которое должно защищать нашу Родину так же, как и мы когда-то", - говорит Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.
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