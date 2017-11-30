Вчера, 13:14

"Трансгруз" ограничили тремя этажами. Арбитраж не разрешил строить высотку на Ульяновской

В 2014 году компания «Трансгруз» изменила зонирование участка на пересечении Ульяновской и Самарской с Ж-3 (жилая застройка до шести этажей) на Ц-3 (жилая застройка выше девяти этажей). Компания планировала построить здесь еще одну высотку.

Но в 2015 году управление государственной охраны объектов культурного наследия установило охранные зоны для ряда самарских памятников, в том числе и дома Кошелевой (сейчас занят гостиницей "Европа").

Согласно распоряжению УГООКН на участке невозможно строительство выше 10 метров от уровня земли до конька кровли. Таким образом, на участке, по закону, можно построить дом в три этажа или ниже.

В апреле 2017 года, "Трансгруз" обратился в арбитраж с требованием снять охранную зону с этого участка. Не дожидаясь решения суда, компания расчистила участок под застройку.

Однако, 27 ноября, Арбитражный суд Самарской области вынес решение об отказе иску "Трансгруза". Охранная зона распространяется на этот участок, по закону компания может построить здесь здание не выше 10 метров.

Это уникальное решение суда, которое ограничивает застройщика, а не развязывает ему руки. Компания "Трансгруз" известна тем, что строит высотные здания в исторической части города. Наибольшую известность "Трансгрузу" принесло здание на углу Садовой и Вилоновской. Остановить стройку и не дать достроить высотный дом, обещал Дмитрий Азаров, будучи мэром Самары. Однако, компания смогла достроить высотку.

Самара.ру будет следить за развитием событий.

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