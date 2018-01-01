Раритетный автомобиль, 1979 года выпуска, простоявший 38 лет в гараже продает житель Тольятти. Он выставил ВАЗ 2103 на продажу за 2 500 000 рублей. Пробег машины - всего 138 километров.

Цена хорошего внедорожника, но хозяин авто уверен, что такие "Жигули" - настоящий раритет, учитывая оригинальную комплектацию, хорошее состояние и сто с небольшим километров пробега. Сохранены все пломбы, книжки и даже чек на покупку!

8 сентября этого года автомобиль принимал участие в торжественных мероприятиях посвященных 45-летию ВАЗа.