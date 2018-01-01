Врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, в соответствии с общим церемониалом, дал развернутый комментарий на выдвижение Владимира Владимировича Путина:

"Решение Владимира Владимировича Путина о выдвижении своей кандидатуры — это решение, которого ждало абсолютное большинство граждан нашей страны и, конечно, Самарской области. В последнее время, куда бы я ни приезжал — в крупные города, в небольшие поселения, на промышленные предприятия, в учреждения социальной сферы, на встречи с молодежью — везде люди задают вопрос: "А будет ли Владимир Владимирович выдвигаться на выборах?" Спрашивают с волнением и надеждой. Сегодня о решении президента мне стало известно, когда я встречался с почетными гражданами Самарской области, людьми, которые своим трудом создавали славу нашего региона. Все они выразили единодушную горячую поддержку президенту, восприняли эту новость с радостью и воодушевлением. Вне всяких сомнений, это решение дает нам уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной и нашим президентом!"