Дмитрий Азаров прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах

7 декабря 2017, 10:34

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, в соответствии с общим церемониалом, дал развернутый комментарий на выдвижение Владимира Владимировича Путина:

"Решение Владимира Владимировича Путина о выдвижении своей кандидатуры — это решение, которого ждало абсолютное большинство граждан нашей страны и, конечно, Самарской области. В последнее время, куда бы я ни приезжал — в крупные города, в небольшие поселения, на промышленные предприятия, в учреждения социальной сферы, на встречи с молодежью — везде люди задают вопрос: "А будет ли Владимир Владимирович выдвигаться на выборах?" Спрашивают с волнением и надеждой. Сегодня о решении президента мне стало известно, когда я встречался с почетными гражданами Самарской области, людьми, которые своим трудом создавали славу нашего региона. Все они выразили единодушную горячую поддержку президенту, восприняли эту новость с радостью и воодушевлением. Вне всяких сомнений, это решение дает нам уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной и нашим президентом!"

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