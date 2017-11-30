6 декабря 2017, 21:59

Дмитрий Азаров встретился с самарскими "айтишниками"

В разговоре с главой региона приняли участие представители 15 IT-компаний, как отечественных, так и международных, и американских.

"Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества", — отмечает президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Азаров обозначил круг приоритетных задач, которые правительство региона хочет решить в ходе совместной работы с IT-компаниями.

Самарская область по количеству IT-специалистов находится в тройке лидеров (исключая Москву и Петербург), а по объемам оказываемых услуг находится только на 25 месте в стране. Объем отрасли оценивается в скромную в масштабах валового регионального продукта цифру в 14 миллиардов рублей.

Это связано с тем, что большинство IT-компаний региона работает на международном или американском рынке. Дмитрий Азаров предлагает IT-компаниям развивать цифровую экономику в родном регионе:

"Цель, которую я ставлю перед собой — услышать от вас, что необходимо сделать на уровне регионального управления, чтобы создать условия для развития цифровой экономики, чтобы соответствовать тем задачам, которые формируются в современном мире".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что взаимодействие органов власти с IT-компаниями не будет декларативным и станет системой. Предметный разбор проблем и предложений по развитию отрасли начался сразу.

Сейчас для крупных IT-компаний региона актуален кадровый вопрос. Как пояснил заместитель директора ООО "Меркури девелопмент Самара" Руслан Демьяненко, программы большинства местных вузов не соответствуют требованиям времени, сами университеты неохотно идут на контакт с IT-сферой.

Дмитрий Азаров заметил, что готов выступить инициатором диалога между ректорами вузов и компаниями, учесть все предложения по повышению качества образовательного процесса. Глава региона также поддержал идею создания средне-специальных учебных заведений для подготовки IT-специалистов.

Участники встречи обозначили еще одну проблему — специалистов попросту невозможно удержать в Самаре только заработной платой. Высококлассные профессионалы предпочитают переезжать в города с высоким качеством жизни. И вот здесь, по мнению представителей отрасли, наступает зона ответственности власти, которая и должна работать над созданием комфортной и "умной" городской среды.

И этот тезис также нашел поддержку у главы региона. В частности, Дмитрий Азаров заявил о необходимости планирования перспективного развития городских пространств с учетом технологий будущего. Необходимо просчитывать применение современных разработок уже на стадии архитектурно-планировочных решений.

Еще одно направление для совместного сотрудничества — создание современных IT-технопарков.

По мнению директора по дизайну международной IT-компании Acronis Дениса Кортунова, в них создаются не только комфортные условия для работы, но и появляется возможность визуализировать продукт самарских компаний.

Возможны два пути — создание технопарков на обособленных территориях со строительством всей необходимой инфраструктуры, в том числе и жилья, или организация так называемых лофт-пространств в центре города.

В качестве примера Денис Кортунов привел территорию бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве, где сосредоточено не только самое большое арт-комьюнити столицы, но и работают компании, занятые в сфере высоких технологий.

"Идея правильная, будем смотреть. как ее реализовать. В качестве такой площадки рассматривается территория около стадиона "Самара-Арена", но и возможность создания технопарка в центре города тоже необходимо продумать", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Руководители крупнейших IT-компаний заинтересованы в развитии региона как центра информационных технологий, готовы сотрудничать с региональным правительством по самому широкому кругу вопросов.

Дмитрий Азаров дал поручение областному министерству экономического развития, инвестиций и торговли и департаменту информационных технологий и связи детально проработать поступившие в ходе встречи предложения.

Заместитель директора АО "Самара-Информспутник" Андрей Чернов уверен, что подобные мероприятия важны как для власти, так и для всего IT-сообщества Самарской области. "Мы почувствовали себя реальной силой и можем найти применение своих умений, реализовать свою активность на благо всего региона", — уверен Андрей Чернов.

Координировать работу экспертов и регионального правительства будет организатор мероприятия Денис Кортунов. На встрече Дмитрий Азаров вручил ему удостоверение советника губернатора. Денис Кортунова хорошо знаю по российскому IT-фестивалю "404fest", который он организовал в Самаре и который был широко известен в сообществе. Последние три года фестиваль не проводился. Однако теперь у него есть реальные шансы на возрождение.

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