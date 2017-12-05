6 декабря 2017, 19:15

На площади Урицкого снесут загадочное заброшенное здание

Администрация Самары приняла решение о сносе "самовольной постройки" по адресу улице Салтыкова-Щедрина, 12а. Речь идет о двухэтажном здании, беседке и заборе, расположенных на Крымской площади (бывшая площадь Урицкого) в Самаре.

Согласно документу, подписанному Владимиром Василенко, "заинтересованным лицам" предлагается снести эту постройку в срок до 5 февраля 2018 года. В противном случае объект будет снесен принудительно.

Здание заброшено, но, как ранее писали некоторые СМИ и блогеры, дом ведет свою историю с 80-х годов. Правда, озвучивалось несколько версий: по одной из них в 1981–1989 годах дом был жилым, по другой — здание изначально относилось "к производственной сфере связи".

В 90-е, по информации из открытых источников, в доме располагался офис известного в те годы бизнесмена Никиты Хведчика. В 2003 г. он создал ОАО "Билайн-Самара", вышел из состава учредителей которого, по данным ИАС Seldon Basis, в апреле 2014 года. В настоящее время компания принадлежит ПАО "Вымпелком".

Некоторые источники утверждают, что якобы бизнес Никиты Хведчика поддерживался экс-мэром Самары Георгием Лиманским.

Кроме того, в интернете имеются фото лежавшей у входа в здание таблички ЗАО "Самарасвязьинформ". Согласно ИАС Seldon Basis, ЗАО "Самарасвязьинформ" было создано в 1996 г., ликвидировано — в 2014 году. Директором общества являлся Николай Лиманский.

Кому здание принадлежит в настоящее время, выяснить не удалось.

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