5
На площади Урицкого снесут загадочное заброшенное здание
Администрация Самары приняла решение о сносе "самовольной постройки" по адресу улице Салтыкова-Щедрина, 12а. Речь идет о двухэтажном здании, беседке и заборе, расположенных на Крымской площади (бывшая площадь Урицкого) в Самаре.
Согласно документу, подписанному Владимиром Василенко, "заинтересованным лицам" предлагается снести эту постройку в срок до 5 февраля 2018 года. В противном случае объект будет снесен принудительно.
Здание заброшено, но, как ранее писали некоторые СМИ и блогеры, дом ведет свою историю с 80-х годов. Правда, озвучивалось несколько версий: по одной из них в 1981–1989 годах дом был жилым, по другой — здание изначально относилось "к производственной сфере связи".
В 90-е, по информации из открытых источников, в доме располагался офис известного в те годы бизнесмена Никиты Хведчика. В 2003 г. он создал ОАО "Билайн-Самара", вышел из состава учредителей которого, по данным ИАС Seldon Basis, в апреле 2014 года. В настоящее время компания принадлежит ПАО "Вымпелком".
Некоторые источники утверждают, что якобы бизнес Никиты Хведчика поддерживался экс-мэром Самары Георгием Лиманским.
Кроме того, в интернете имеются фото лежавшей у входа в здание таблички ЗАО "Самарасвязьинформ". Согласно ИАС Seldon Basis, ЗАО "Самарасвязьинформ" было создано в 1996 г., ликвидировано — в 2014 году. Директором общества являлся Николай Лиманский.
Кому здание принадлежит в настоящее время, выяснить не удалось.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:04
В Самаре почтили память Героев Отечества
Комментариев: 0
|"Новенький" ВАЗ 2103, 38 лет стоявший в гараже, продают за 2 500 000 рублей
Вчера, 11:36
|Тупик за 9 миллиардов. Движение по Ново-Садовой все-таки откроют 7 декабря
6 декабря 2017, 15:11
|После ухода с "Засекина" Сергей Лейбград дал большое интервью порталу "Медуза"
6 декабря 2017, 12:03
|В Самаре ликвидируют последствия сильного снегопада
5 декабря 2017, 15:19