6 декабря 2017, 18:07

Дмитрий Азаров назвал состояние городских дорог неудовлетворительным

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в своем микроблоге в Twitter раскритиковал работу коммунальных служб Самары во время обрушившегося на город снегопада, пишет "Коммерсантъ Самара".

«Завершил объезд г.о.Самара. На 4:25 состояние городских дорог неудовлетворительное. Пришлось будить коллег из муниципалитета»,- написал Дмитрий Азаров.

В прошедшие сутки на Самару обрушился сильный снегопад, в результате чего было объявлено штормовое предупреждение. За сутки выпало 24,4 мм осадков, что является абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.

Как сообщили в городской администрации, для уборки улиц было выведено 149 единиц спецтехники и 347 дорожных рабочих, в ночную смену количество персонала и спецмашин было увеличено.

«Жду отзывов по работе дорожных служб со всей области. Помогайте сформировать мнение о работе муниципалитетов и спецпредприятий в регионе»,- написал Дмитрий Азаров.

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