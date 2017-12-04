5
Дмитрий Азаров назвал состояние городских дорог неудовлетворительным
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в своем микроблоге в Twitter раскритиковал работу коммунальных служб Самары во время обрушившегося на город снегопада, пишет "Коммерсантъ Самара".
«Завершил объезд г.о.Самара. На 4:25 состояние городских дорог неудовлетворительное. Пришлось будить коллег из муниципалитета»,- написал Дмитрий Азаров.
В прошедшие сутки на Самару обрушился сильный снегопад, в результате чего было объявлено штормовое предупреждение. За сутки выпало 24,4 мм осадков, что является абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.
Как сообщили в городской администрации, для уборки улиц было выведено 149 единиц спецтехники и 347 дорожных рабочих, в ночную смену количество персонала и спецмашин было увеличено.
«Жду отзывов по работе дорожных служб со всей области. Помогайте сформировать мнение о работе муниципалитетов и спецпредприятий в регионе»,- написал Дмитрий Азаров.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 10:34
Дмитрий Азаров прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах
Комментариев: 0
|Возвращение продолжается. Советником Дмитрия Азарова стала Ирина Скупова
5 декабря 2017, 23:29
|Правовой департамент мэрии Самары возглавил экс-прокурор Советского района Дмитрий Попов
5 декабря 2017, 14:28
|Депутат Губдумы от КПРФ Михаил Матвеев подал документы "на мэра"
5 декабря 2017, 13:44
|В газете областного правительства - новый редактор
4 декабря 2017, 22:23