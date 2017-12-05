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Тупик за 9 миллиардов. Движение по Ново-Садовой все-таки откроют 7 декабря
7 декабря самарские автомобилисты смогут напрямую проехать по Ново-Садовой. На участке от Полевой до Первомайской, открыть который обещали еще в начале ноября, наконец-то завершены работы и созданы условия для транспорта и пешеходов.
На пересечении Ново-Садовой и Полевой установлен остановочный павильон. Светофоры, начиная с 7 декабря, работают в обычном режиме: повороты будут разрешены во все стороны, как при движении по Ново-Садовой, так и по пересекающимся с ней улицам.
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли в начале 2012 года для продолжения строительства метро. И вот, почти шесть лет спустя, этот участок вновь станет доступным.
Интересно, что строительство оборотного тупика для поездов метро, ради которого перекрывали улицу, так и не закончено. На проект потрачено уже свыше 7 миллиардов, предполагается потратить еще полтора миллиарда рублей.
При этом, никакой транспортной, экономической или любой другой целесообразности строительство метро в Самаре не имеет, кроме сомнительного престижа и большой коррупционной емкости.
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