6 декабря 2017, 12:03

После ухода с "Засекина" Сергей Лейбград дал большое интервью порталу "Медуза"

Главный редактор независимого сайта Zasekin.ru Сергей Лейбград оставил свой пост после того, как на сайте появилась сдержанная публикация о митинге Навального, а свое видение этого события Лейбград высказал на сайте New Times.

Лейбград заявил о конфликте с владельцем ресурса Дмитрием Лобойко и вышел, "громко хлопнув дверью".

Рядовое для самарских медиа событие - смена главного редактора из-за несогласия с позицией владельца, неожиданно получило широкую известность. Прежде всего из-за большого интервью Сергея Лейбграда независимому ресурсу Meduza.

В нем Сергей Моисеевич подробно рассказывает о деятельности сайта, своем конфликте с Лобойко и своем видении ситуации в Самаре.

"Зачистка началась еще до Меркушкина, при нем она лишь достигла своего апогея, да еще и с неким колхозным привкусом. Если радикально говорить, то нормальных СМИ практически нет. Нет никакой конкуренции, нет никакой журналистики. Есть только несколько отдельных людей, которые умеют писать или что-то делать — и не бояться".

Конечно, самарцы, в основном, знающие Сергея Моисеивича лично, понимают, что это одна из сторон его многогранной творческой натуры. Обостренное чувство справедливости. Сергей Лейбград - известный поэт, хранитель музея Самарского футбола, культуролог, ведущий программ "Эхо Москвы", издатель журнала "Цирк Олимп" - человек для Самары уникальный и статьями на Засекине, не ограничивающийся.

При этом, после ухода Меркушкина с поста губернатора у сайта образовался определенный кризис. Лейбграду не над кем стало издеваться, демонстрируя свою эрудицию и остроумие. Вот как сам Лейбград объясняет эту ситуацию:

"В значительной мере, это, конечно, были материалы с деконструкцией образа Николая Меркушкина. Я увидел в нем тот образ, к которому шел Гоголь в «Записках сумасшедшего» и тот, к которому пытался прийти Владимир Сорокин в своих произведениях. Причем Меркушкин — это не сумасшедший человек. Это хитрый комсомолец и чиновник. Но то, как он доносил свою позицию, стало анекдотом. Мы просто делали дословные расшифровки его выступлений, и в них было много страшных вещей. Он предлагал рабочим, которые долго не получали денег, спрашивать зарплату у посла США, говорил, что Навальный хочет сжечь Самарскую область — и так далее. Это, конечно, персонаж, который стал фигурой федерального масштаба. В пиковые дни, когда у нас были подобные материалы, к нам заходило 20-25 тысяч пользователей в день. Некоторые материалы набирали 50-70 тысяч просмотров. Для регионального СМИ это довольно много".

Дмитрий Лобойко и Сергей Лейбград проработали вместе пять лет.

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