5 декабря 2017, 23:29

Возвращение продолжается. Советником Дмитрия Азарова стала Ирина Скупова

Бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова вернулась в Самару. 4 декабря она стала советником врио губернатора Дмитрия Азарова.

Основной круг вопросов, которыми будет заниматься в новой должности Скупова - общественно-политические отношения и гуманитарная сфера.

О новом назаначении сообщает портал Парк Гагарина и источники, близкие к правительству области.

Ирина Скупова занимала должность уполномоченного по правам человека в Самарской области с 2004 по 2014 год. С 2007 года она также возглавляла координационный совет омбудсменов в субъектах РФ, входящих в Приволжский федеральный округ.

Сейчас Ирина Скупова занимает должность начальника управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

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