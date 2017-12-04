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Возвращение продолжается. Советником Дмитрия Азарова стала Ирина Скупова
Бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова вернулась в Самару. 4 декабря она стала советником врио губернатора Дмитрия Азарова.
Основной круг вопросов, которыми будет заниматься в новой должности Скупова - общественно-политические отношения и гуманитарная сфера.
О новом назаначении сообщает портал Парк Гагарина и источники, близкие к правительству области.
Ирина Скупова занимала должность уполномоченного по правам человека в Самарской области с 2004 по 2014 год. С 2007 года она также возглавляла координационный совет омбудсменов в субъектах РФ, входящих в Приволжский федеральный округ.
Сейчас Ирина Скупова занимает должность начальника управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.
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