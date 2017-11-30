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В Самаре создают российско-китайскую лабораторию по двигателестроению
Российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению откроется в декабре в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.
"Инициатором открытия российско-китайской научно-образовательной лаборатории по двигателестроению выступил один из ведущих учебных и исследовательских институтов Китая - Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (NUAA). Лаборатория для совместных научных исследований будет базироваться в Самарском университете и откроется в декабре", - сообщает пресс-центр ВУЗа.
Институт двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Самарского университета разрабатывает принципиально новый подход к созданию малоразмерных двигателей, и эта тематика интересует Нанкинский университет.
"Теоретические исследования коллеги из Нанкина будут проводить у себя, а отрабатывать идеи на практике приедут в Самарский университет", - цитируют в пресс-службе замдиректора ИДЭУ, доцента кафедры теплотехники и тепловых двигателей Дмитрия Угланова.
Институт двигателей ведет переговоры о сотрудничестве с Пекинским университетом астронавтики и аэронавтики - наиболее котируемым университетом в аэрокосмической сфере Китая.
Справка
В Самарском университете ведется подготовка специалистов по 110 основным образовательным программам, в том числе для ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, металлургической промышленности. В вузе обучаются около 17 тысяч студентов из России, стран СНГ, Западной Европы, Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии (в том числе из Китая).
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