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В Самаре ликвидируют последствия сильного снегопада
Коммунальные подразделения и службы благоустройства работают в круглосуточном режиме.
По данным горадминистрации, для уборки снега за минувшие сутки в две смены МП «Благоустройство» задействовало 444 дорожных рабочих и 251 единицу спецтехники. В первую очередь дорожники расчищают основные магистрали, проезды к соцучреждениям, тротуары и остановки.
Также проводится противогололедная обработка. За минувшие сутки израсходовали около 740 тонн реагентов. Особое внимание уделяют дорогам с наиболее интенсивным движением транспорта, с подъемами и спусками, а также тротуарам с лестницами.
Во вторник, 5 декабря, на уборку улиц днем направили 149 единиц спецтехники и 347 человек. Для расчистки внутриквартальных территорий и дворов привлекли 248 единиц техники и 2800 дворников. При ухудшении погоды будут мобилизованы бригады для расчистки крыш, которых в этом году сформировано 240.
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