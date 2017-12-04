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Правовой департамент мэрии Самары возглавил экс-прокурор Советского района Дмитрий Попов
Руководителем правового департамента горадминистрации назначен экс-прокурор Советского района Дмитрий Попов, сообщили в мэрии Самары.
Во вторник, 5 декабря, его представил коллективу временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко.
Дмитрий Попов с 1999 года работал следователем прокуратуры Пестравского района Самарской области, потом занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Затем он был назначен заместителем прокурора Советского района Самары. С 2013 года Дмитрий Попов возглавлял прокуратуру Советского района.
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