5 декабря 2017, 14:28

Правовой департамент мэрии Самары возглавил экс-прокурор Советского района Дмитрий Попов

Руководителем правового департамента горадминистрации назначен экс-прокурор Советского района Дмитрий Попов, сообщили в мэрии Самары.

Во вторник, 5 декабря, его представил коллективу временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко.



Дмитрий Попов с 1999 года работал следователем прокуратуры Пестравского района Самарской области, потом занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Затем он был назначен заместителем прокурора Советского района Самары. С 2013 года Дмитрий Попов возглавлял прокуратуру Советского района.

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