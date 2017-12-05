5 декабря 2017, 14:22

7 декабря в Крутые Ключи приедет Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга

Это единственный район Самары, который Дед Мороз посетит во время своего большого путешествия по России. Всероссийский Дед Мороз и команда телеканала НТВ проводят акцию «Исполнение желаний» в рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза».

Уже в ноябре вместе с большой командой НТВ Волшебник из Великого Устюга начал свое грандиозное путешествие по городам России. Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.

В прошлом году за время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» пришло более 20 тысяч писем. Добрые и искренние, с надеждой и грустью, от детей и взрослых, но с неизменной верой в чудо. И команда НТВ вместе с Всероссийским Дедом Морозом страны проехала десятки тысяч километров с особой миссией — исполнить мечты и подарить праздник многим семьям.

В Самаре Всероссийский Дед Мороз выбрал для своей временной резиденции Крутые Ключи. Этот район города - самый молодой и самый динамичный. Здесь больше всего детей и молодых семей, здесь каждый год появляется на свет тысяча младенцев.

Встречайте Всероссийского деда Мороза из Великого Устюга 7 декабря. В 12-00 часов, ровно в полдень, на стадионе у школы №7. Дед Мороз приедет, чтобы исполнить самые заветные желания! И хотя до Нового года еще три недели, Всероссийский Дед Мороз - самый главный Дед Мороз всей страны, конечно, исполнит все заветные желания!

Справка

Всероссийский Дед Мороз - главный Дед Мороз страны. Его резиденция расположена в Великом Устюге. Здесь в 1999 году был торжественно открыт Дом Деда Мороза. В гостях у главного волшебника страны за эти годы побывало множество детей и взрослых. О чем-то просил Дедушку и Президент России Владимир Путин, лично приезжавший в Великий Устюг. А всего Деду Морозу за эти годы пришло больше миллиона писем!

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