5 декабря 2017, 13:44

Депутат Губдумы от КПРФ Михаил Матвеев подал документы "на мэра"

Михаил Матвеев, известный самарский политик и депутат губернской Думы от КПРФ подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.

"...Если же будет конкурсная комиссия, то кандидатуру свою тоже выставлю, прекрасно понимая при этом, что шансы на утверждение меня Гордумой будут нулевыми. Но это даст возможность заявить о том, что я считаю правильным и неправильным во власти", - так оценил свои перспективы сам Михаил Матвеев в прямом эфире радио "Комсомольская Правда".

Матвеев стал уже девятым кандидатом на пост мэра Самары. Победитель конкурса будет определен специальной комиссией до 22 декабря 2017 года. Сейчас пост мэра занимает Владимир Василенко.

Фотография Дмитрия Котукова

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