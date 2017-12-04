4 декабря 2017, 22:23
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В газете областного правительства - новый редактор
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В газете областного правительства - новый редактор
Как стало известно Самара.ру главный редактор "Волжской Коммуны"Александр Комраков, занимавший свой пост с 2008 года, уходит по собственному желанию.
Главным редактором газеты областного правительства станет Ирина Лукьянова - опытнейший журналист и редактор, занимавшая различные посты в областных и муниципальных СМИ.
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