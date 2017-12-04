Выборы в Самарской области от Администрации Президента может курировать Андрей Колядин
Андрей Колядин, занимавший посты в областной администрации и работавший в 2009-2010 годах начальником департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике, может стать куратором региона от Администрации Президента на грядущих весенних выборах. Об этом сообщает сразу несколько независимых источников, в частности, об этом пишет портал Федпресс в большом обзоре "По зову Кремля. Политтехнологов мобилизовали перед выборами президента".
В статье указывается, что в Самарской области ответственным за выборы станет Виктор Кузнецов, назначенный 20 ноября замглавы администрации губернатора и считающийся главным идеологом самарского "Белого Дома".
Дополнит Кузнецова "опытный и видный специалист Андрей Колядин, также знающий область, как свои пять пальцев. С его появлением позиция внутри политического блока будет окончательно сформирована и губерния окажется готовой к старту избирательной компании. По словам самого Колядина, из внешних политтехнологов в Самарской области будет лишь он. Но эксперты не исключают усиление команды человеком, который будет курировать Тольятти".
Источники, близкие к Правительстве области, так же подтверждают возможное возвращение Колядина в Самару.
Фотография со страницы Андрея Колядина в Facebook
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