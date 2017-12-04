4 декабря 2017, 14:25

Снесут символ Алма-Атинки - кафе "Беркут"

Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут" на улице Алма-Атинской, признанного самовольной постройкой.

Соответствующий документ за подписью врио главы Самары Владимира Василенко опубликован 27 ноября. Срок добровольного сноса - до 25 января 2018 года. В случае, если здание не будет снесено добровольно в этот срок, его снесут принудительно. Также сообщение о сносе появится на информационном щите в границах участка, об этом сообщает "Самарское Обозрение".

Модернизация улицы Алма-Атинской обсуждается с 2013 года. Предполагалось, что к 2018 году улицу расширят до четырех полос и благоустроят.

Видимо, никто из прожектеров никогда не был на улице Алма-Атинской. Поэтому для чиновников большой неожиданностью стал тот факт, что при разработке проекта на красные линии попало более 80 участков, занятых кафе, автомастерскими, ресторанами и гостиницами. Здания располагаются на бывших дачных участках и не оформлены юридически. Но собственники попытались защитить свой бизнес. В 2016 году группа инициативных владельцев участков представила разработанный проект планировки и межевания территории, по нему красные линии должны были быть сужены. В июле 2017 года Олег Фурсов высказался против такого сценария и вот, на улице Алма-Атинской начинается процесс благоустройства путем сноса незаконных построек.

Самара.ру будет следить за развитием событий. Хозяева "Беркута" свою собственность вряд ли будут уничтожать добровольно.