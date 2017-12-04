4 декабря 2017, 11:29

Дмитрий Азаров столкнулся с издержками цифровой демократии

Вся Самара обсуждает вчерашнее шоу Алексея Навального. Не остался в стороне и глава региона, разместивший следующий твит.

Это заявление вызвало настоящую бурю в сети. На данный момент под твитом Дмитрия Азарова свыше 200 комментариев самого разного свойства, в основном, оскорбительные, нецензурные и заведомо противозаконные. Для Твиттера эпохи Трампа - это вполне нормальное явление, однако, в работе Азарова на новом посту - это первое такое столкновение с нелестными оценками и возросшим интересом пользователей. До этого твита, даже при условии тотального выхода в сеть чиновников, которых скоро должны обязать лайкать правильные твиты, аккаунт врио особого интереса у обычных пользователей не вызывал. И уж, конечно, никто не посылал Дмитрия Игоревича матом, не обещал ему люстрацию и т.д.

Хватит ли у Дмитрия Игоревича желания и настойчивости, а главное, небрезгливости, чтобы продолжать работу в Сети, или приезд Алексея Навального - это начало конца для нашей юной "демократии в сети"? Несмотря на несовершенство Твиттера, выход чиновников в Сеть, конечно, увеличил их доступность для простых граждан на порядок. Будет очень печально для Самары и региона, если Твиттер, превратившись в площадку для оскорблений перестанет быть площадкой общения граждан и власти.

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