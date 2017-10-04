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Архитектор "стены Меркушкина" предложил новый вариант ее наполнения

Проект реконструкции склона и создания стены славы Самарской области вызывает шквал критики и неприязни. Автор проекта Дмитрий Орлов твердо уверен, что проект должен быть завершен. Он опубликовал об этом большой пост в Фейсбуке

В частности, Дмитрий Орлов предлагает поменять статуи в нишах - сейчас планируется, что статуи будут, в основном, олицетворять профессии и отрасли человеческой деятельности. Архитектор предлагает сместить акценты в сторону самарской истории.

Вот предлагаемый Дмитрием Орловым состав скульптур и подписей к ним:

1. Стрелец. Первым самарцам.
2. Собирательный купец, или конкретный Головкин. Самарскому меценату.
3. Фон Вакано. Самарскому промышленнику (и пиву, к нему не зарастёт).
4. Солдат (эскиз уже есть, прекрасный) Жертвам 1-й мировой.
5. Белогвардеец. Героям и жертвам гражданской.
6. Красноармеец. Героям и жертвам гражданской.
7. Жертвам голода 20-х годов в Поволжье.
8. Жертвам репрессий и раскулачивания 30-х.
9. Солдат ВОВ.
10. Труженику тыла.
11. Шостакович. Куйбышев - вторая столица.
12. Козлов. Космос.
13. Прусов. ВАЗ и Нива.
14. Грушин.
15. Жертвам и героям локальных конфликтов.
16. Дети на тренировке, красиво будет, если один будет сидеть на пьедестале, второй с мячиком например стоять.

Вот так. 16 штук, как и планировали. А отраслям промышленности - большое человеческое спасибо и почётные грамоты.

Фотография: фрагмент скульптуры "Энергетика"

 

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