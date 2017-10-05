Новая волна сообщений о "минировании" в Тольятти - силовики проверили пять торговых центров
В субботу, 7 октября, с 21:50 по 0:30 были обследовано пять крупных ТЦ Тольятти в связи с информацией о "заминированиях".
Были обследованы торговых центрах "Малина", "Миндаль", "Акварель", "Окей" и "Парк Хаус". Всего из зданий эвакуировано больше тысячи человек. По предварительным данным, ничего взрывоопасного обнаружено не было.
Это третья волна сообщений о заминировании в Тольятти за последние недели.
26 сентября в городе проводилась эвакуация людей из 20 крупных торговых центров, в том числе "Русь на Волге", "Юбилейный", "Восточный дублер", "Влада", "М.Видео", "Крым", "Дон", "Аэрохолл", Капитал", "Гостиный двор", "Лабиринт", "Кедр", "Вега", "Радужный", "Оˋкей" и другие.
5 октября, с 15:00 до 17:00, силовики обследовали пять тольяттинских школ.
Фотография из паблика Происшествия Тольятти
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